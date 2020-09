Scelto il nuovo allenatore del Canaletto Sepor

Non perde tempo il Canaletto Sepor che, dopo le dimissioni un po' a sorpresa di mister Clodio Bastianelli, annuncia il proprio nuovo allenatore. Si tratta dell'ex Sarzanese e Fezzanese in Serie D, Pontremolese e Sammargheritese in Eccellenza e settore giovanile di Spezia Calcio e Carrarese Massimo Plicanti. Abilitato al patentino UEFA A di allenatore professionista. Ecco il comunicato della società canarina.



"L'Usd Canaletto Sepor ha preso atto delle dimissioni da allenatore della prima squadra presentate da Clodio Bastianelli. L'inopinata decisione non scalfisce i sentimenti di riconoscenza e gratitudine per i risultati ottenuti in tre anni sotto la Sua appassionata conduzione.

A guidare la squadra nel nuovo ed impegnativo campionato di Eccellenza èstato chiamato Massimo Plicanti un glorioso passato nelle giovanili del Canaletto Sepor e un ragguardevole curriculum in serie superiori. A Lui l'affettuoso benvenuto della Società."



"Sono molto addolorato per la decisione presa da mister Bastianelli. Avevo costruito questo staff nel giugno di tre anni fa ed era stato fatto un grande lavoro. Desidero ringraziare Clodio e tutto il suo staff." - dichiara il D.g. canarino Fabrizio Vaccarini ai microfoni di Calcio Spezzino - "Purtroppo Clodio, per me un fratello, non se la sentiva più di proseguire per motivi personali e di condivisione dei progetti. Ora dobbiamo svoltare e la scelta di Massimo Plicanti è stata una scelta facile. Un allenatore cresciuto con il Settore Giovanile del Canaletto. L'ho addirittura allenato io. Persona seria e preparata, professionale: io spero che la squadra lo segua come stava seguendo Bastianelli. Speriamo di iniziare insieme un altro ciclo e fare un ottimo lavoro. La cosa più importante è che Massimo conosce la filosofia che da sempre contraddistingue il Canaletto e ha sposato appieno quelli che sono i progetti di valorizzazione dei giovani. Vogliamo provare a ben figurare in un campionato difficile come sappiamo essere quello dell'Eccellenza ligure."