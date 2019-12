Scambio di mercato tra Pietra Ligure e Albenga

Albenga - Si è concretizzato nella serata di ieri un'importante scambio di mercato in Eccellenza tra Albenga e Pietra Ligure. Alla corte di mister Solari approda, come da tempo anticipato, il centravanti Amerigo "Lenny Castagna. Il giocatore in questa prima parte di stagione al Pietra Ligure ha messo a segno cinque reti. In precedenza lo si ricorda per una lunga militanza con la maglia dell'Imperia dove in quattro stagioni e mezza realizzò 56 reti. Per lui anche un parentesi in Serie D con la maglia dell'Argentina Arma. A fare il percorso inverso è invece l'esperto centrale difensivo classe '82 Francesco Cocito per il quale si tratta di un ritorno al Pietra Ligure avendovi già militato due stagioni in Promozione. Per lui si ricordano anche le annate con Cairese in Promozione e Imperia in Eccellenza, mentre tra Serie D e Serie C vanta 225 presenze e 15 reti con maglie come quelle di Savona, Canelli, Cuneo, Derthona, Sestri Levante, Verbano e Albese.



G.L.