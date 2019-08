Carrara - Nonostante un ottimo precampionato in cui il "Leone" aveva conquistato un filotto di vittorie la San Marco Avenza nella giornata odierna ha sostituito in panchina mister Massimo Plicanti e del suo vice Alberto Fregoso. Già scelto il nome della nuova guida tecnica. Il sodalizio di Carrara riporta in panchina Stefano Turi che aveva lasciato la società di via Covetta appena lo scorso Maggio.



"Io continuerò sempre a comportarmi in maniera adeguata, a parlare e a dire sempre la verità cercando di trasmettere il mio modo di lavoro e il mio credo calcistico." - dichiara a Calcio Spezzino mister Massimo Plicanti - "Per quanto riguarda questi fatti c'è veramente poco da commentare. Se dovessi commentare cadrei nella retorica."



Questo il comunicato ufficiale del San Marco Avenza:



"L'Usd San Marco Avenza 1926 comunica di aver affidato la guida della prima squadra di Eccellenza a Stefano Turi. La società ringrazia Massimo Plicanti ed il suo staff per il lavoro svolto fino a questo punto di preparazione estiva e augura loro future soddisfazioni professionali."