Rivarolese - Valdivara 5 Terre: gli `Avvoltoi` ricorreranno al secondo grado della Giustizia Sportiva

A confermarlo ai microfoni di Calcio Spezzino è il Direttore Generale della Società del presidente Sighieri con una lunga dichiarazione

La Spezia - Tanto si è scritto, e ancora più si è detto, sul ricorso della Rivarolese dopo la partita disputata contro gli spezzini del Valdivara 5 Terre (terminata 1 - 1 al triplice fischio finale, N.d.r.), ieri la sentenza del Giudice Sportivo che confermava il verdetto del campo. Tutto finito? Neanche per sogno perchè la società del presidente Sighieri ha deciso di andare avanti e ricorrere al secondo grado della Giustizia Sportiva. A spiegarlo è il D.g. degli "Avvoltoi" Mario Abbatucolo (nella foto, N.d.r.) che questa sera ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Calcio Spezzino che di seguito riportiamo.



"La prossima settimana provvederemo, attraverso lo studio legale che si occupa di gestire questa vertenza, a depositare il ricorso in commissione disciplinare territoriale. Voglio premettere che noi come Rivarolese non abbiamo nessun tipo di astio verso il Valdivara 5 Terre che riteniamo una società seria, ma crediamo che a monte ci sia stato un problema di verifica della documentazione. In pratica noi siamo sicuri che il tesseramento dei ragazzi è regolare così come è depositato, però per partecipare al Torneo di Viareggio che è un torneo federale riconosciuto dalla F.I.G.C. e patrocinato dalla F.I.F.A., come specificato nell'articolo 4, il calciatore deve essere tesserato federalmente per la propria federazione di appartenenza e altresì per una società sportiva, diversamente non può essere schierato. Questo è quanto dice il regolamento del Torneo di Viareggio, se a questo punto dicono una cosa e ne fanno un'altra tutto ciò deve essere messo alla luce del sole, altrimenti potrebbe parteciparvi chiunque, anche un atleta non tesserato per nessuna società. In Secondo Grado ora il presidente del Torneo di Viareggio verrà convocato e a quel punto dovrà confermare se i documenti in loro possesso, che sono facilmente verificabili nel loro sito istituzionale, corrispondono al vero oppure c'è qualcosa che non torna. Inoltre i documenti del Torneo di Viareggio sono già stati acquisti e già agli atti. Penso che sarebbe più corretto per tutelare anche gli interessi della stessa società Valdivara 5 Terre, visto che altri sodalizi potrebbero accodarsi al nostro ricorso dato che stanno raccogliendo informazioni sul caso, fermare sub - judice questi ragazzi fino a quando non venga fatta definitivamente luce sulla possibilità di schierare o meno questi giocatori, perché ad oggi il tesseramento risulta regolare, e noi su questo non abbiamo nulla da ridire, ma quando verrà fatta luce sull'effettivo schieramento di questi ragazzi al Torneo Federale menzionato riteniamo che i tesseramenti così come da loro depositati verranno revocati e ritenuti irregolari."