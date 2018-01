Risultati, super Ventimiglia batte con un poker la Fezzanese

Le inseguitrici non ne approfittano: perdono Vado, Genova Calcio e Sammargheritese. Pareggio nel big match Imperia - Rivarolese. L'Albenga supera il Valdivara 5 Terre

La Spezia - Crolla la Fezzanese in casa del Ventimiglia subendo ben quattro reti, anche se recrimina per il 2 - 2 annullato a Baudi: vittoria meritata per la squadra di Caverzan. Non fanno meglio il Vado, sconfitto per 3 - 0 dal Serra Riccò, e Genova Calcio che perde di misura con la Sestrese. Finisce in parità il big match Imperia - Rivarolese. La Sammargheritese perde con il Pietra Ligure. Valdivara 5 Terre sconfitto di misura dall'Albenga. Secondo punto stagionale per il Moconesi.



Risultati XVIII giornata Promozione Girone B



Albenga - Valdivara 5 Terre 2 - 1 (8° [Rig.] Licata, 54° Revello, 90° Alvisi)

Genova Calcio - Sestrese 0 - 1 (48° Liguori)

Imperia - Rivarolese 1 - 1 (15° Mura, 56° [Rig.] Daddi)

Moconesi - Molassana Boero 1 - 1 (69° Costa, 90° Casagrande)

Pietra Ligure - Sammargheritese 4 - 3 (11° Gambarelli, 12° e 78° Anselmo, 19° Zunino, 40° Neirotti, 47° Cilia, 89° Facello)

Rapallo - Busalla 1 - 1 (45° Cotellessa, 73° Nelli)

Serra Riccò - Vado 3 - 0 (51° Sardu, 82° [rig.] e 89° Lobascio)

Ventimiglia - Fezzanese 4 - 1 (29° Cafournelle, 36° Salzone, 47° [Rig.] Baudi, 67° Trotti, 84° Felici)