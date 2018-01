Risultati, ecco come è finito il recupero Busalla - Rivarolese

Si recuperava questo pomeriggio la sfida tutta genovese tra la formazione di mister Cannistrà e gli "Avvoltoi" di Fresia

Genova - Si è giocato questo pomeriggio il primo dei tre recuperi della 13° giornata del campionato di Eccellenza della Liguria. Si trattava del derby genovese tra il Busalla e la Rivarolese. Entrambe le formazioni nell'ultima giornata prima della sosta natalizia, il 23 Dicembre, erano uscite battute dai rispettivi confronti. "Avvoltoi" già in vantaggio al 16° su azione d'angolo con il difensore Donato che insacca di testa mandando la palla a sbattere sulla traversa e poi in rete, prima rete stagionale per lui. Alla mezzora circa il pareggio della squadra di mister Cannistrà con uno dei propri giocatori di maggior talento. E' infatti Compagnone a realizzare con una grande conclusione dalla distanza che manda il pallone ad incastrarsi all'incrocio dei pali, sesto gol stagionale per il fantasista miglior marcatore della squadra di Cannistrà. Pochi minuti dopo però lo stesso Compagnone viene espulso a seguito di una rissa scoppiata a centrocampo dopo un contrasto tra Mura e Bottaro. Proteste dei locali, ma l'arbitro è irremovibile. Nella ripresa la pressione della squadra di Fresia sfocia nel nuovo vantaggio ospite al 61°: palla crossata da sinistra, tentativo di tiro di Oliviero che svirgola la sfera che arriva nei piedi di Eranio con il classe '99, ex Sestrese, che da sinistra insacca con un diagonale sul secondo palo imparabile per Lorusso. Per il giovane centrocampista ingaggiato a Dicembre dal Ligorna è il primo gol stagionale e l'undicesimo giocatore diverso a siglare una rete per la Rivarolese. Al 77° proteste del Busalla per un fallo di mano in area della Rivarolese, ma l'arbitro fa proseguire e il risultato non cambia più. Con questi tre punti la Rivarolese sale in quarta posizione a quota 27 ad una lunghezza dal Vado e a due dalla coppia di testa formata da Fezzanese e Genova Calcio, con Vado e Fezzanese che recupereranno domani rispettivamente con Rapallo e Moconesi le altre due gare rinviate valevoli per la 13° giornata. Busalla sempre quartultimo a quota 17 punti a pari merito con Sestrese e Albenga.



Tabellino



Busalla - Rivarolese 1 - 2

Marcatori: 16° Donato (R), 29° Compagnone (B), 61° Eranio (R)



Note: al 34° espulso Compagnone (B)



Busalla: Lorusso, Oliva, Piccardo, Bottaro, Zanovello, Boccardo, Garrè, Cotellessa G., Dieci, Compagnone, Cagliani. All. Cannistrà

A disp.: Balbi, Viviano, Ottoboni, Murtas, Repetto, Bortolini, Altamore.



Rivarolese: Scala, Malatesta, Donato, Napello, Chiarabini, Mura, Sighieri, Oliviero, Ungaro, Memoli, Eranio. All. Fresia

A disp.: Boasi, Cocurullo, Cimminelli, Morabito, Martino, Nocentini, Sacchi.



Arbitro: Sig. Francesco Tortora di Albenga