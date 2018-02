Risultati, Fezzanese tennistica nel segno di Baudi

I "Verdi" battono la Sammargheritese per 6 - 0. Rivarolese sempre seconda con un poker al Serra. Rapallo fa il blitz in casa Imperia. Bella vittoria per il Valdivara 5 Terre in casa Pietra Ligure. Vince la Genova Calcio, solo un pari per il Vado

La Spezia - Trascinata da un super Baudi, tripletta e assist, la Fezzanese cala il set sulla Sammargheritese terza e oramai ex miglior difesa del campionato. La Rivarolese non molla con un poker al Serra Riccò penultimo. Vince anche la Genova Calcio, mentre il Rapallo di mister Marselli fa il blitz in casa Imperia. Gran bella vittoria anche per il Valdivara 5 Terre sull'ostico terreno del Pietra Ligure. Facile vittoria per l'Albenga sul fanalino Moconesi. Vado raggiunge sul pareggio il Busalla.



Risultati Eccellenza XXII giornata



Albenga - Moconesi 7 - 2 (9° e 25° Calcagno, 16° e 89° Gaggero, 47° Casagrande, 49° e 54° Andreis, 71° Criscuolo, 75° Fanelli)

Fezzanese - Sammargheritese 6 - 0 (24°, 29° e 41° Baudi, 31° Grasselli, 49° Lunghi, 83° Lorenzini)

Genova Calcio - Molassana Boero 1 - 0 (24° Ilardo)

Imperia - Rapallo 1 - 2 (1° Marchi, 49° Sanci, 85° Rossi)

Pietra Ligure - Valdivara 5 Terre 1 - 3 43° Ejalonibu, 72° [Rig.] Bertuccelli, 75° Alvisi, 85° Bottino)

Serra Riccò - Rivarolese 1 - 4 (7° Martino, 23° e 83° Mura, 34° Morando, 69° Sighieri)

Vado - Busalla 1 - 1 (65° Ottoboni, 83° Metalla)

Ventimiglia - Sestrese 1 - 1 (49° Mamone, 69° Liguori)