Rea e Galiera condannano uno sfortunato Valdivara 5 Terre

Molte occasione non sfruttate dagli uomini di Cervai che centrano anche due clamorosi legni con Alvisi e Salku. Bertuccelli si sblocca ma a fare festa sono i granata del Ventimiglia Calcio.

Ventimiglia - La storia si ripete: il Valdivara 5 Terre gioca bene, crea numerose palle gol, tra cui i due clamorosi legni colpiti da Alvisi e Salku, ma alla fine dei novanta minuti di gioca a fare festa sono gli avversari. Era già accaduto domenica scorsa contro il Finale, è accaduto anche ieri contro la formazione del Ventimiglia Calcio che , sfruttando al meglio le uniche due occasioni da rete, si porta a casa la prima vittoria stagionale.



Le scelte- Mister Soncin manda in campo i granata, ieri in maglia bianca, con un 4-2-3-1 che vede al centrocampo la coppia formata da Allegro e Cafournelle, il migliore in assoluto dei suoi, mentre dietro alla punta Pelici agiscono Rea A., Galiera e Rea D. La risposta di Cervia è ancora un 4-4-2 che vede al centro della difesa Terribile, che sostituisce l'infortunato Cutugno, mentre a centrocampo Chella fa coppia con Ortelli, che è preferito a Del Padrone. In attacco inizialmente Salku agisce al fianco di Bertuccelli.



Tante occasione e quel palo clamoroso di Alvisi - Davanti ad una buona cornice di pubblico, partono meglio i padroni di casa che al 5' creano il primo pericolo della giornata con la conclusione di Galiera, quest'ultimo servito da Ala, che termina oltre la traversa. La risposta spezzina arriva un minuto dopo con Saku, servito da Bertuccelli, ma l'ex attaccante del Magra Azzurri conclude sul corpo del portiere vanificando, cosi, una chiara e limpida occasione per passare in vantaggio. Al 10' sono ancora pericolosi i ragazzi di Cervia con la bella conclusione di Bertuccelli che lambisce la traversa. Al 12' è ancora protagonista l'attaccante di Cervia ma ancora una volta la sua conclusione dell'attaccante termina di poco a lato. Passano tre minuti ed il Valdivara 5 Terre centra un clamoroso palo con la bella conclusione a giro di Alvisi che supera il portiere ma, appunto, centra un clamoroso palo a portiere battuto. Al 29' torna a farsi vedere i padroni di casa con la conclusione di Cafournelle, che però non inquadra la porta difesa da Sarti. Al 33' Bertuccellli serve Simonini che da buona posizione spara alto. L'ultima azione della prima frazione di gioco è ancora di marca spezzina con la conclusione di Alvisi, abile a recuperare una corta respinta della difesa di casa, che però non trova l'esito sperato.



Gol, emozioni, traversa e una espulsione - Nel secondo tempo succede di tutto. Al 51' discesa di Salku che arriva davanti al portiere ed invece di calciare a rete decide di mettere la palla in mezzo alla difesa dove, però, non c'è nessun compagno di squadra. Al 58 Alvisi serve Ortelli che dal limite dell'area di rigore fa partire una violenta conclusione che trova l'opposizione decisiva del copro di un difensore di casa; la palla in calcio d'angolo. Al 55' Salku si libera di un avversario e poi, da buona posizione, calcia a rete con la palla che si va a stampare sulla traversa. Al 62', alla prima occasione di questo secondo tempo, il Ventimiglia Calcio trova la rete che sblocca la partita grazie alla conclusione di Rea A. che supera Sarti. La reazione degli spezzini è immediata e al 65' trovano il meritato pareggio grazie a Bertuccelli, che capitalizza al meglio l'assist fornito dal giovane D'Imporzano. Al 72' arriva la doccia fredda, anzi gelata, per il Valdivara 5 Terre. Lancio dalla trequarti campo di Cafournelle, indecisione clamorosa della difesa spezzina e, cosi, Galiera ne approfitta per riportare in vantaggio i padroni di casa. Al 79' il Valdivara 5 Terre resta in dieci per l'espulsione rimediata da Sarti. Nei minuti finali, nonostante l'inferiorità numerica, il Valdivara 5 Terre va all'assalto ma il Ventimiglia Calcio si arrocca bene nella propria meta campo portando, cosi, a casa la vittoria. Buona la prestazione offerta, soprattutto nella prima frazione di gara, di Cafournelle, mentre per gli spezzini è positiva la prestazione offerta da Bertuccelli, che ritrova il gol, e dal centrocampista Chella.



Ventimigliacalcio - Valdivara 5 Terre: 2-1



Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Allegro (27' st Musumarra), Serra (1' st Eugeni), Ala, Alberti, Mamone, Cafournelle, Galiera, Felici (6' st Oliveri, 38' st Ierace), Rea A., Rea D. (18' st Piantoni). A disp.: Bevilacqua, Principato, Trimboli, Fraticelli. Allenatore: Soncin

Valdivara 5 Terre: Sarti, D'Imporzano, Terribile, Simonini (34' st Del Freo), Paparcone, Mozzachiodi, Alvisi, Ortelli, Bertuccelli, Chella, Salku (31' st Valletta). A disp.: Vicini, Bolla, Del Padrone, Fazio, Moussavi, Ciuffardi. Allenatore: Galleno

Marcatori: 17' st Rea A., 20' st Bertuccelli, 27' st Galiera.

Arbitro: Mirri di Savona

Assistenti: Trusendi e Nicolosi di Genova.

Note: Ammoniti: Serra, Alvisi, Galiera. Espulsi: Sarti al 34' st.