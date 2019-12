Rapallo Rivarolese, scelto il nuovo allenatore

Rapallo - Con un vero e proprio "coupe de theatre" il Rapallo Rivarolese ha deciso di richiamare in panchina mister Stefano Fresia appena due settimane dopo il suo esonero. L'allenatore torna quindi in sella alla società ruentina con l'intento di risollevarla in campionato da una classifica che al momento risulta assolutamente precaria rispetto alle iniziali ambizioni.



C'è anche il primo colpo di mercato per i bianconeri che infatti ufficializzano l'arrivo in rosa del centrocampista fuori quota classe 2000 Marco Perrone prelevato dal Ligorna, formazione genovese di Serie D. Il giocatore, formatosi nel Settore Giovanile della Sampdoria, non ha mai esordito in campionato, ma ha disputato due gare in Coppa Italia di Serie D.



G.L.