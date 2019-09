Rapallo Rivarolese, il mercato non dorme mai

Rapallo - Non è ancora finita la sessione estiva di calciomercato per i dilettanti e, sicuramente, non è ancora finita per il Rapallo R. Rivarolese che dopo essersi assicurata le prestazioni dell'attaccante transalpino Calvo pochi giorni ha appena annunciato l'arrivo nella rosa di mister Fresia di un nuovo giocatore.



E' pronto per vestire la maglia ruentina il giovane classe 2001, e quindi fuori quota, Luca Iardella. Il giocatore, cresciuto nel vivaio della Virtus Entella e che nell'ultimo campionato ha vestito la maglia della formazione Beretti della Lucchese, può disimpegnarsi sia da trequartista che da seconda punta sfruttando la sua duttilità in campo.



La società del presidente Verrini vuole ringraziare il procuratore del ragazzo Stefania Lo Torto per la buona riuscita dell'operazione.



Il Rapallo R. Rivarolese esordirà domenica prossima nel torneo di Eccellenza al "Borel" contro il Finale di mister Buttu.



G.L.