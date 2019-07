Primi quattro rinforzi per il Rivasamba

Sestri Levante - Primi acquisti per il neo promosso Rivasamba. Il diesse Nicolini ha infatti chiuso con il portiere Mattia Raffo prelevato dalla Sammargheritese. Per l'estremo difensore classe '95 è un ritorno all'Andersen dato che aveva già indossato la maglia "calafata" in Eccellenza nella stagione 2016 - 2017. In precedenza lo si ricorda anche in Serie D con i cugini del Sestri Levante. Raffo sostituirà tra i pali Assalino passato in I Categoria all'ambiziosa Caperanese di mister Piropi. Sempre dalla Sammargheritese arriva a rinforzare la mediana di mister Davide Del Nero Federico Sanguinetti. Elemento ancora giovane essendo un classe '98, ma che ha alle spalle esperienze in Serie D con la Lavagnese e in Eccellenza con Moconesi, Rapallo e appunto Sammargheritese. Per lui anche tre marcature in Eccellenza. Il rinforzo per il reparto offensivo è una vecchia conoscenza di mister Del Nero. Si tratta infatti dell'ex Casarza Ligure Davide Barbieri, centravanti classe '93, che ha vestito la maglia granata nelle ultime quattro annate in Promozione realizzando complessivamente 15 reti. Chiude i primi quattro volti nuovi del Rivasamba il difensore classe '96 Danilo Criscuolo che vanta esperienze con Rapallo Ruentes e Golfo Paradiso PRCA. Ora il diesse Nicolini e il D.g. Ameri lavoreranno soprattutto per i nuovi "under" da consegnare a mister Del Nero. Tra questi sembra esservi il classe 2002 Gabelli dello Spezia Calcio. In uscita, oltre al già citato portiere Raffo, anche gli attaccanti Marasco e Tuvo accasatisi al Levanto Calcio, il difensore Sanna passato al Golfo Paradiso PRCA, il difensore Buffo nuovo rinforzo della Sammargheritese e Cilia accasatosi all'ANPI Casassa. Potrebbe partire anche il capitano Di Carlo richiesto a sua volta dalla Sammargheritese.



G.L.