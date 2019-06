Pontremolese, scelto il mister per la nuova stagione

Pontremoli - Come anticipato da Calcio Spezzino lo scorso Lunedì 3 Giugno la Pontremolese, neo promossa in Eccellenza toscana, ha scelto mister Riccardo Bracaloni per sostituire Ruvo Alberto passato in Eccellenza ligure alla guida del neo retrocesso Sestri Levante. Classe 1970, da giocatore ha vestito maglie prestigiose come Atalanta, Chievo, Spezia, Carrarese, Alessandria e Savona mentre da tecnico ha guidato San Marco Avenza, Aglianese e, nell’ultima parte della scorsa stagione, il Pietrasanta. Arrivano anche le prime importanti conferme per la rosa del neo tecnico della Pontremolese. Si parte da Francesco Bernieri, passando per il forte estremo difensore Ivan Cacchioli che vanta parecchie presenze nei campionati dilettantistici, Riccardo D'Angelo, il bomber Simone Occhipinti capocannoniere dello scorso campionato di Promozione, il difensore Matteo Verdi, il jolly difensivo Simone Menichetti vecchia conoscenza dei campionati spezzini dove ha vestito le maglie di Fezzanese, Colli di Luni e Magra Azzurri, capitan Giacomo Filippi e l'altro difensore Andrea Filippi.



G.L.