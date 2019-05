Play - Out, tanti spezzini nel Rapallo che cerca la salvezza

Ruentini opposti al Ventimiglia. L'altra gara vedrà la sfida tra Sammargheritese e Albenga. Gara di andata in casa della peggio piazzata, ritorno sette giorni dopo a campi invertiti

La Spezia - Partono domenica con la gara di andata anche i Play - Out del campionato di Eccellenza. Nessuna squadra spezzina interessata dato che il Valdivara 5 Terre ha chiuso all'ultimo posto retrocedendo in Promozione. Molti i giocatori spezzini che saranno però in campo nel Rapallo Ruentes di Camicioli che incrocerà i tacchetti con il Ventimiglia. Tra i tanti giocatori bianconeri ricordiamo Delvigo, Michi, Sbarra, Cupini, Barilari, Paparcone e Bertuccelli (nella foto, ndr). La gara di andata in programma al "Morel" quartier generale dei frontalieri, la gara di ritorno sette giorni dopo al "Macera" di Rapallo. Nell'altra sfida confronto tra la Sammargheritese e l'Albenga che ha cambiato allenatore proprio per i Play - Out salutando il dimissionario Delfino e affidando il non facile compito a mister Caredda. Anche in questo caso gara d'andata in casa della peggior piazzata, al "Riva" di Albenga alle 16:00, ritorno sette giorni dopo al "Se. Broccardi" di Santa Margherita Ligure.



PLAY OUT



ANDATA – Domenica 12 maggio 2019



Gara 1 Ventimiglia Calcio - Rapallo Ruentes 1914 “S. Morel” (erba) di Ventimiglia (IM) 16.00 Gara 2 Albenga 1928 - Sammargheritese 1903 “A. Riva” di Albenga (SV) 16.00



RITORNO – Domenica 19 maggio 2019



Gara 1 Rapallo Ruentes 1914 - Ventimiglia Calcio “Macera” di Rapallo (GE) 16.00

Gara 2 Sammargheritese 1903 - Albenga 1928 “Sen. Broccardi” S. Margherita L. (GE) 16.00



Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: retrocede nel campionato di Promozione la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.



