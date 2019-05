Play - Out, si salvano Rapallo Ruentes e Albenga

I pareggi odierni condannano Sammargheritese e Ventimiglia alla retrocessione in Promozione

La Spezia - Si salvano Rapallo Ruentes e Albenga, mentre retrocedono in Promozione Ventimiglia e Sammargheritese. Questo l'esito dei Play - Out di Eccellenza che si sono chiusi oggi con la gara di ritorno. Pareggi in entrambe le partite e quindi a pesare sul risultato sono state le vittorie dei match di andate ottenute da ruentini e ingauni.



Tabellini



Sammargheritese - Albenga 1 - 1 [gara di andata 0 - 2]

Marcatori: 22° Carro (A), 62° Calvo (S)



Sammargheritese: Calori, Castellucchio, Gallio, Privino, Maucci, Mortola, Cilia, Ferrari, Calvo, Masi, Mehillaj. All. Camisa

A disp.: Raffo, Del Cielo, Virzì, Sanguineti, Guariniello, Amandolesi, Pezzi, Cesaretti, Neirotti.



Albenga: Rossi, Maxena, Taku, Praino, Cocito, Farinazzo, Barison, Carro, Mela, Calcagno, Setti.

A disp.: Scola, Patrucco, Pennino, Costamagna, Beluffi, Milazzo, Arrigo, Haidich, Caressa.





Rapallo Ruentes - Ventimiglia 1 - 1 [gara di andata 2 - 1]

Marcatori: 30° Garrasi (R), 90° [Rig.] Principato (V)



Rapallo Ruentes: Molinelli, Verrini A., Chiappe, Michi, Sbarra, Garrasi, Paparcone, Marchesi, Bertuccelli, Rossi, Di Fraia. All. Camicioli

A disp.: Cruciani, Crafa, Cupini, Barabino, Caneva, Maffei, Carbone, Barillari, Martino.



Ventimiglia: Scognamiglio, Serra, Morscio, Musumarra, Alberti (espulso al 45'), Lembo, Galiera, Allegro, Daddi, Crudo, Ala. All. Luccisano

A disp.: Serpe, Olivieri, Verbicaro, Principato, Cafournelle, Piantoni, Allaria, Mamone, Ierace.



G.L.