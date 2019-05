Play - Off Nazionali, sarà la Tritium l'avversario della Rivarolese

La squadra dell'ex Atalanta Sgrò ha superato di misura l'Offaneghese. Tra i punti di forza la coppia offensiva Volpi - Castelli e l'esperto portiere Acerbis ex Albinoleffe, Livorno, Catania, Grosseto e Vicenza. I due mister si conoscono molte bene

La Spezia - Sarà la Tritium di mister Marco Sgrò, ex centrocampista con il vizio del gol dell'Atalanta, a sfidare la Rivarolese nella doppia semifinale dei Play - Off Nazionali di Eccellenza. La squadra dell'ex bergamasco ha infatti battuto l'Offaneghese per 1 - 0 con rete decisiva al 90° a firma di Guerrini. Alla Tritium, che aveva concluso il proprio girone di Eccellenza lombarda in seconda posizione, sarebbe bastato anche il pareggio per accedere agli spareggi Play - Off. La gara di andata tra Rivarolese e Tritium si disputerà domenica 19 Maggio alle ore 16:00 presso il "Begato 9" di Genova. Mister Fresia e mister Sgrò si conoscono molto bene avendo condiviso la stanza a Coverciano durante il corso per il patentino UEFA A conseguito da entrambi. In campionato la Tritium, nobile decaduta con un passato tra i professionisti, ha chiuso al secondo posto del Girone B di Eccellenza lombarda a 15 punti dalla capolista Nibionnogiono con il secondo miglior attacco con 51 reti realizzate e la seconda miglior difesa con 27 reti al passivo in 30 giornate. I migliori marcatori sono la coppia offensiva formata da Volpi, classe '86, e Castelli, classe '97, rispettivamente autori di 13 e 10 segnature. Tra i pali invece una vecchia conoscenza dei campi professionistici come il classe '81 Paolo Acerbis per anni estremo difensore dell'Albinoleffe in Serie C1 e Serie B, per poi passare in Serie A con le maglie di Livorno e Catania rientrando poi tra i cadetti con Grosseto e Vicenza.



Tabellino



Tritium - Offaneghese 1 - 0

Marcatore: 90° Guerrini



Tritium: Acerbis; Tremolada; Caferi; Motta; Capelli; Bersaglio; Mapelli; Marinoni; Volpi; Cascino; Castelli. All. Sgrò

A disp.: Scuteri; Secchi; Erba; Leotta; Vitali; Ghounaf; Gabellini; Guerrini; Galbiati.



Offaneghese: Bianchi; Guerini; Giavazzi; Tacchinardi; Ferrari; Oenaghi; Brunetti; Moriggi; Forbiti; Colonetti; Guindani. All. Pelati

A disp.: Tabaglio; Lodigiani; Oprandi; Marchesini; Passoni; Ponti; Myrteza; Severgnini; Bonelli.