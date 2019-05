Play - Off Nazionali, la Rivarolese impatta con la Tritium

Si giocava la gara di andata della semifinale, tra sette giorni il ritorno in Lombardia

La Spezia - Partiti anche i Play - Off Nazionali di Eccellenza che danno diritto a sette posti in Serie D. A difendere i colori della Liguria la Rivarolese di mister Fresia che nella gara di andata contro i lombardi della Tritium impatta a reti bianche al "Begato 9". Tutto si deciderà quindi nella gara di ritorno tra sette giorni in Lombardia dove mister Fresia non potrà contare sulla presenza di Napello espulso al 79° del match odierno.



Tabellino



Rivarolese - Tritium 0 - 0



Note: al 79° espulso Napello (R)



Rivarolese: Basso, Ungaro, Eranio, Ymeri, Donato, Napello (espulso al 79'), Manca, Oliviero, Mura, Macagno, De Persiis. All. Fresia

A disp.: Schepis, Ciminelli, Oddone, Balayoko, Augimeri, Gambarelli, Cartosio, Marchiotto, Spadaro.



Tritium: Acerbis, Caferri, Perico, Motta, Capelli, Bertaglio, Cascino, Marinoni, Volpi, Vitali, Castelli. All. Sgrò

A disp: Scuteri, Tremolada, Secchi, Leotta, Mapelli, Ghounaf, Gabellini, Guerrini, Galbiati.



G.L.