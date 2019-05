Play - Off Nazionali Eccellenza, si infrange il sogno della Rivarolese

La squadra di mister Stefano Fresia, priva di Romei e Napello, cede sotto i colpi della Tritium di mister Marco Sgrò

La Spezia - Si infrange il sogno della Rivarolese di accedere alla Serie attraverso gli spareggi Play - Off Nazionali di Eccellenza. Dopo lo 0 - 0 dell'andata gli "Avvoltoi" cedono con classico punteggio all'inglese in casa della Tritium di mister Sgrò. Privi dell'infortunato Romei e dello squalificato Napello i ragazzi di mister Fresia vanno sotto dopo 9' minuti di gioco per la rete di Volpi, in pieno recupero il raddoppio locale quando al 92° è Motta a gonfiare la rete di Basso. Un minuto dopo espulso Ymeri e la Rivarolese chiude in dieci uomini.



Tabellino



Tritium - Rivarolese 2 - 0

Marcatori: 9° Volpi, 92° Motta



Note: al 93° espulso Ymeri (R)



Tritium: Acerbi; Caferri; Perico; Motta; Capelli; Bertaglio; Vitali; Marinoni; Volpi; Galbiati; Galbellini. All. Marco Sgrò

A disp.: Scuteri; Secchi; Tremolada; Leona; Erba; Ghounaf; Cascino; Guerrini; Castelli.



Rivarolese: Basso; Donato; Sangiuliano; Mura; Macagno; Oliviero; Ymeri; Ungaro; Manca; Eranio; De Persis. All. Fresia Stefano

A disp.: Schepis; Marchiotto; Malatesta; Ciminelli; Cartosio; Augimeri; Gambarelli; Cagnana; Oddone.



G.L.