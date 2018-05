Play - Off, Imperia sconfitta nella gara di andata

I friulani del Lumignacco si impongono al "Ciccione". Per accede alla finale la squadra di Bencardino dovrà ribaltare il parziale al ritorno

La Spezia - Sconfitta di misura per l'Imperia nell'andata della semifinale Play Off Nazionali di Eccellenza. Al "Ciccione" sono i friuliani del Lumignacco ad imporsi di misura grazie alla marcatura Acampora poco dopo il quarto d'ora di gioco con l'attaccante che colpisce al volo su centro di Novati e spedisce alle spalle di Todde. Ora la squadra di mister Bencardino dovrà vincere con due gol di scarto la gara di ritorno fra sette giorni in Friuli.



Semifinale Play Off Nazionale di Eccellenza



Imperia - Lumignacco 0 - 1

Marcatore: 18° Acampora



Imperia: Todde Corio, Pinna Laera Pollero Risso Ambrosini Giglio Daddi Ymeri Castagna. All. Bencardino



Lumignacco: Del Mestre, Cargnello, Tomadini, Mattielig, Pratolino, Iuri, Novati, Zetto, Acampora, Puntar, Cucciardi. All. Zanuttig.



Arbitro: Sig. Flavio Fantozzi della Sez. AIA di Civitavecchia.