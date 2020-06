Pietra Ligure, riconfermati 18 elementi della Prima Squadra

Non proseguirà invece il rapporto con il bomber Elia Zunino autore di 105 presenze e 66 gol in quattro anni al Pietra Ligure che diventa pezzo pregiato del mercato

«L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver trovato l’accordo per la stagione 2020/2021 con i seguenti calciatori: Mattia Angirillo, Leonardo Ballone, Thomas Basso, Lorenzo Bianco, Fabrizio Castello, Davide Castiglione, Valentino Chen, Fabio D’Aprile, Matteo Esposito, Riccardo Gaggero, Gianmaria Genta, Michael Murru, Mattia Noceto, Erri Praino, Andrea Rimassa, Edoardo Rovere,Tommaso Scarrone.



Al contempo la Società comunica di non poter proseguire il rapporto sportivo con Elia Zunino, visti i problemi logistici e lavorativi del ragazzo che rendono impossibile la sua permanenza. Ad Elia vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per quello fatto in queste quattro stagioni condite da 105 presenze e 66 gol, che lo portano a rimanere per sempre un simbolo della nostra società e che potrà considerare sempre il “De Vincenzi” come la sua seconda casa».