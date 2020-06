Pietra Ligure, in panchina arriva la conferma di Pisano

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della 1° Squadra per la stagione 2020/2021 al Sig. Mario Pisano.



La conferma di Mario, ormai al quinto anno in biancoceleste, dopo aver condotto la nostra squadra alla vittoria del campionato di Promozione e a due ottimi piazzamenti nei successivi campionati di Eccellenza (il primo dei quali all’esordio assoluto nella categoria per la nostra società), oltre ad essere un’assoluta garanzia tecnica e gestionale, rappresenta la nostra voglia di riscatto e di continuità dopo un’annata appena conclusa avara di soddisfazioni.

A lui e a tutto il suo staff la Società augura buon lavoro e una stagione ricca di successi