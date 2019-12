Pietra Ligure, altri quattro acquisti

Pietra Ligure - Non solo gli arrivi del bomber Elia Zunino e del difensore Francesco Cocito, il Pietra Ligure si rifà completamente il look per invertire la tendenza in questo inizio di stagione tribolato in Eccellenza. Mister Pisano accoglie nella rosa bianco azzurra anche Castiglione Davide, centrocampista classe 2001 proveniente dal Vado, Esposito Matteo, difensore classe 1999 proveniente dalla Cairese, Genta Gian Maria (nella foto di Matteo Pelucchi, ndr), centrocampista classe 1991 proveniente dal Finale e Viola Alessandro, centrocampista classe 1999 proveniente dalla Loanesi.



Ufficiale invece la cessione del difensore Simone Bottino alla Goliardicapolis.



G.L.