Partiti i lavori di rifacimento del manto erboso dello stadio Andersen

Sestri Levante - Sono stati avviati i lavori di sostituzione del manto erboso del campo da calcio H.C. Andersen di via Modena utilizzato dall’Asd Rivasamba: il terreno da gioco, sintetico già dalla sua prima installazione, dopo quattordici anni di intensa attività che ne hanno comportato l’usura, non era infatti più adatto a garantire lo svolgimento in sicurezza di allenamenti, campionati ed eventi della squadra.

L’intervento comporta un investimento complessivo di 500 mila euro e richiederà tre mesi di lavori.



Il nuovo manto erboso sarà conforme al regolamento "Standard" della Lega Dilettanti della Federazione Italiana Calcio (Figc) e provvisto di un intaso di stabilizzazione in sabbia e di intaso prestazionale in granulato di gomma riciclata ricoperto di resina sintetica. Per rispettare le dimensioni imposte dal suddetto regolamento, l’intervento comprenderà anche un allungamento del campo da gioco di circa due metri in direzione della palazzina che conterrà gli spogliatoi e l’adeguamento del sottofondo, incluso il sistema di drenaggio. Il nuovo pacchetto relativo al terreno da gioco potrà essere fornito esclusivamente da aziende con certificazione di qualità ISO 9001 e, oltre ai test standard imposti dalla Federazione Calcio, dovrà essere conforme al più severo standard Lisport. L'intaso, inoltre, dovrà essere esente da materiali estranei, resistente ai raggi ultravioletti e all’invecchiamento, antimuffa nonché privo di odori sgradevoli, ammine aromatiche e metalli pesanti. Oggetto dei lavori saranno anche le reti di recinzione “parapalloni” poste dietro le porte, che verranno demolite per poi essere ricostruite più alte in modo da incrementare ulteriormente il numero di palloni fermati. Il muro di cinta che costeggia il campo lungo il lato di via Modena, infine, sarà oggetto di un intervento di consolidamento.



Il campo Andersen era già stato oggetto di un intervento di riqualificazione energetica per cui l’Amministrazione comunale aveva stanziato circa 60mila euro. Ad agosto 2019 è stata infatti portata a termine l’installazione di luci a led sia per il campo a 11 giocatori mediante la conversione dei 24 proiettori delle torri faro sia per quella dei 12 proiettori del campo a 7. Le attività di miglioramento degli impianti sportivi e di promozione delle attività sportive, inseriti nel Programma di Mandato, ha compreso anche gli interventi di ammodernamento del campo Sivori. È stato infatti lo stadio dell’Us Sestri Levante il primo ad essere oggetto di miglioramenti strutturali, tra cui il rifacimento del manto erboso realizzato nell’estate 2018 e la riqualificazione energetica portata a termine a febbraio 2019. L’importo complessivo investito ammonta ad ulteriori 500mila euro. Oltre un milione di euro di investimenti stanziati dall’Amministrazione comunale per i campi da calcio nella convinzione che ciò possa generare presidi fissi e costanti che determinano, di riflesso, benefici sociali a 360 gradi. Nel piano di miglioramento delle strutture sportive, rientrano anche l’ammodernamento delle palestre scolastiche di via Val di Canepa e di via Lombardia per un investimento complessivo di oltre 800mila euro e la sostituzione delle palme malate del campetto di via Caboto con i nuovi ulivi.