Finale - Nuovo Direttore Sportivo per il Finale che con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale ha presentato l'ex Loanesi Viviano Rolando. Di seguito riportiamo il comunicato del club giallorossoblu nella sua interezza.



"Nell’opera di riassetto dell’organigramma societario, la società ASD FBC Finale comunica di aver affidato al signor Viviano Rolando il ruolo di direttore sportivo per la stagione prossima ventura.



A lui, stimato e conosciuto dirigente del calcio dilettantistico ponentino proveniente dalla ASD Loanesi, la società augura un proficuo lavoro ed un futuro ricco di soddisfazioni reciproche.



Contestualmente si ringrazia il direttore dimissionario, Luca Peluffo, per il lavoro svolto nella stagione appena conclusasi, con i migliori auguri per un buon prosieguo calcistico e non."