Nessuna cessione societaria all'orizzonte per l'Imperia

Imperia - Con un comunicato apparso nella giornata di ieri sul proprio sito ufficiale l'Asd Imperia ha chiuso le porte, almeno per quanto riguarda la prossima stagione sportiva 2019 - 2020, alla possibilità di cessione delle quote societarie al gruppo formato da Iannolo - Riachi. Di seguito riportiamo il testo del comunicato.



"Il direttivo societario si è riunito per valutare l’ipotesi di proposta d’acquisto societaria pervenuta dal gruppo interessato a cui fa riferimento, l’ex stella nerazzurra, Roberto Iannolo e, l’imprenditore, Lorenzo Anas Riachi.



Riteniamo che, per questa stagione 2019-20, non ci siano gli estremi per poter andare avanti, vista la troppa differenza tra domanda – offerta e l’approssimarsi della stagione sportiva che non consente il protrarsi della trattativa, vista la pianificazione e programmazione della stessa.



Accogliamo, con molto piacere, le dichiarazioni dell’Onorevole Eugenio Minasso, esternate ad un giornale online della provincia di Imperia. Ci gratifica molto il suo interessamento. Siamo aperti ad una collaborazione e pronti ad accoglierlo per il bene della nostra società."