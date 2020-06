Mura ad un passo dal sì con il Ligorna

Il forte centravanti Edoardo Mura sarà il primo acquisto del Ligorna targato Saracco. Un "trasferimento in famiglia" per il centravanti che si sposterà dalla Goliardicapolis al club appena acquisto dal patron dei granata dall'ex presidente Torrice.



Mura è un attaccante che ha già fatto benissimo in Eccellenza segnando valanghe di gol con le maglie di Rivarolese, Genova Calcio, Lavagnese e Vado. Nella scorsa stagione Mura ha realizzato 9 reti in 13 presenze con la maglia della Goliardicapolis. Nei quattro anni passati alla Rivarolese furono invece 81 le reti messe a segno di cui 68 in Eccellenza nonostante un brutto infortunio al legamento crociato del ginocchio che lo ha tenuto fuori per parecchi mesi. Alla Lavagnese anche due reti in Serie D, torneo che potrebbe vedere protagonista il Ligorna in caso di ripescaggio.



Il contatto intanto tra il bomber e la formazione di Genova c'è stato, ora manca solo ratificare l'accordo.