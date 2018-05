Mister Schiazza saluta il Molassana Boero

Si separano le strade tra il tecnico e il centenario sodalizio del presidente Franini. Decisione di comune accordo, parte il "toto - panchina" per la sostituzione

Genova - Dopo la salvezza ottenuta con una giornata di anticipo il Molassana Boero e mister Corrado Schiazza si separano. Una separazione consensuale che arriva dopo un ciclo in cui l'allenatore ha guidato i rosso azzurri alla vittoria del campionato di Promozione della scorsa stagione e alla permanenza nella categoria superiore in quella appena conclusa. "Mister Schiazza ha espresso la volontà di interrompere il suo rapporto con la società, ritenendo che fosse chiuso il ciclo dopo aver portato alla salvezza il Molassana." - dichiara a Calcio Spezzino il direttore sportivo Fabrizio Barsacchi - "Dal canto suo, la società, sulla stessa lunghezza d'onda del mister, ne ha accettato la decisione." Parte quindi ora il "toto - sostituto" anche per la panchina dei rosso azzurri. Di seguito il comunicato ufficiale della società presieduta del presidente Franini che ha appena festeggiato i 100 anni di vita.



"L'ASD Molassana Boero comunica l'avvenuta separazione con il proprio allenatore Corrado Schiazza, a cui vanno tutti i ringraziamenti per aver riportato il Molassana in Eccellenza e aver lavorato con grande impegno, passione e abnegazione per i colori rossoazzurri. A lui un grosso in bocca al lupo per il suo futuro calcistico."