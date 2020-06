Mister Davide Marselli ha già trovato panchina

Neanche il tempo di salutare il Montecatini che il tecnico di Fiumaretta Davide Marselli trova subito una nuova prestigiosa sistemazione. L'ex allenatore dei termali è stato infatti nominato nuovo mister della Cuoiopelli 1954. Il club biancorosso si è infatti separato questa mattina da mister Cipolli. Nell'ultima stagione la formazione di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, ha terminato al 14° posto in classifica nel Girone A di Eccellenza con 22 punti conquistati in 25 partite disputate frutto di 4 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte. Abbiamo raggiunto telefonicamente mister Marselli poco dopo la nomina da nuovo allenatore biancorosso.



Buongiorno Davide e in bocca al lupo per la nuova avventura. Svelaci come nasce questa trattativa?



"Ciao Guido e buongiorno ai lettori di Calcio Spezzini. Dopo due stagioni passati al Montecatini in Eccellenza toscana ho ricevuto quest'importante offerta dalla Cuoiopelli e un'offerta da una società gloriosa come questa non si può rifiutare. La Cuoiopelli è società veramente importante che dal 2003 al 2009 ha militato con successo in Lega Pro. Personalmente sono soddisfatto, si tratterà dell'ottavo campionato di Eccellenza per me dopo due stagioni al Real Valdivara, una al Magra Azzurri, e due bienni rispettivamente a Rapallo e Montecatini."



Da sempre la Cuoiopelli è società ambiziosa. L'ultima annata non è stata delle più soddisfacenti, cosa ti aspetti di trovare e quali saranno gli obiettivi?



"Allenare la Cuoiopelli non sarà affatto semplice perchè le aspettative in una piazza come Santa Croce sono sempre alte. La Cuoiopelli è una società dal blasone importante. Nei colloqui avuti ho trovato una società formata da un ottimo gruppo di dirigenti, capaci e ambiziosi, ma che allo stesso tempo hanno idee ben chiare e piedi per terra. Mi hanno chiesto di fare un campionato tranquillo, tutto quello che verrà in più sarà ben accetto."



Dopo la separazione con il Montecatini qualcuno dalla Spezia o dalla Liguria ti ha fatto qualche proposta per allenare?



"Devo essere sincero no, sarà che manco ormai da due anni quando ho lasciato il Rapallo per accasarmi a Montecatini. Non so proprio dirti... Invece ho ricevuto due importanti offerte da società toscane, ma ho rifiutato perchè convinto dalla Cuoiopelli."