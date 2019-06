Michi saluta Rapallo e la Liguria

Il centrale difensivo spezzino si accasa in un club che milita in Eccellenza piemontese in provincia di Novara

La Spezia - Lascia il Rapallo Ruentes e saluta perfino la Liguria il forte centrale difensivo spezzino Matteo Michi. Il giocatore classe '91 si è infatti accasato alla Romentinese Cerano club militante nel torneo di Eccellenza del Piemonte in provincia di Novara. Il difensore nelle ultime stagioni si era sempre ben distinto tra Serie D ed Eccellenza della Liguria con maglie quali quelle di Sarzanese, Real Valdivara, Magra Azzurri e Rapallo Ruentes. Per lui si ricorda anche la vittoriosa esperienza in I Categoria con la maglia del Colli di Luni. Di seguito il comunicato ufficiale della Ro.Ce.



"Altro acquisto in casa Ro.Ce. Ufficiale l’arrivo di Matteo Michi, difensore centrale classe 91. Matteo, che vanta esperienze in serie D e tanta eccellenza ligure, trasferitosi da poco nelle nostre zone, è stato subito contattato dal DS Bratto e portato alla corte di Mister Cataldo.

Benvenuto Matteo"