Massese, parla spezzino lo staff di mister Gassani

La Spezia - Parla sempre un po' più spezzino il prossimo campionato di Eccellenza della Toscana. Dopo la conferma di mister Davide Marselli sulla panchina del Montecatini e dopo l'approdo di mister Massimo Plicanti su quella del San Marco Avenza le ultime novità arrivano dalla Massese di mister Gassani, un allenatore ben conosciuto per le sue esperienze in provincia con squadre come Valdivara, Colli di Luni e Ceparana. Oggi è stato presentato lo staff dall'ambiziosa formazione bianconera, reduce dalla retrocessione dalla Serie D, e ben tre figure al suo interno sono della Spezia. Si parte da Giacomo Gregoli che si occuperà del recupero degli infortunati, come già accadeva per le giovanili dello Spezia Calcio, passando poi per Stefano Carzola che sarà il nuovo Team Manager. Per lui nelle ultime stagioni stesso ruolo nella Primavera dello Spezia Calcio e in Promozione con gli spezzini della Forza e Coraggio. Infine il vice di mister Gassani che sarà mister Cristiano Rolla reduce da un biennio sulla panchina del Colli Ortonovo, ma che ricordiamo anche per le esperienze alla guida di squadre come Canaletto, Real Fiumaretta, Romagnano e Foce Magra Ameglia. "Da oggi inizio una nuova avventura" - dichiara il tecnico spezzino ai nostri microfoni - "Ringrazio mister Gassani per avermi voluto fortemente al suo fianco per lavorare in una delle piazze più ambite e storiche. Da parte mia ci sarà massima professionalità e dedizione al lavoro, cercherò con i modi e i tempi giusti di aiutarlo sia in campo che nella gestione delle situazioni più delicate con grande intelligenza e lucidità."



Us Massese - Staff Tecnico Prima Squadra stagione sportiva 2019/2020



Allenatore: Matteo Gassani

Allenatore in seconda: Cristian Rolla

Recupero infortunati: Giacomo Gregoli

Preparatore dei portieri: Mirko Ciuffi

Massaggiatore : Giovanni Grassi

Team manager: Stefano Carzola

Dirigente accompagnatore: Luca Nani