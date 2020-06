Marselli saluta il Montecatini

Si separano le strade di mister Davide Marselli (nella foto di Antonio Tortorella fotografo Montecatini Calcio, ndr) del Montecatini Calcio. Dopo due stagioni l'allenatore di Fiumaretta non sarà più il mister degli "Aironi" bianco azzurri. E' lo stesso mister ex, tra le altre, di Colli di Luni, Rapallo, Valdivara e Magra Azzurri a confermarlo attraverso il proprio profilo ufficiale Facebook. Ora per Marselli inizieranno a risuonare echi e sirene di mercato...



"Sperando che sia un ARRIVEDERCI e NON un ADDIO !!! Dopo essermi confrontato con il Presidente ed il direttore generale , ho deciso di comune accordo con la società Montecatini calcio di NON continuare il rapporto di lavoro con loro , per la prossima stagione calcistica 2020/2021 ... Le mie parole non vogliono essere pura retorica , ma ringrazio sinceramente e di cuore TUTTI !!! Parto dal mio staff , con il mio secondo Ciro Mucedola ottimo allenatore e persona straordinaria , così come il preparatore dei portieri Gianni Capoccia ed il fisioterapista Massimo Sterlino . Passando alla società del patron Davide Zinanni coadiuvato dal padre Moreno , al Presidente Nannini , al Direttore generale Fabrizio Giovannini , il direttore sportivo Andrea Biagini , il direttore tecnico Carlo Panati , il team manager Feliciano Rovai e tutti i vari componenti del solidazio termale , Sergio De Gregorio , Alessandro Romani , Simone Mariotti , Alberto Scarsi , Davide Spinetti , il fotografo Antonio Tortorella , il prima dirigente e ora Sindaco della città Luca Baroncini , il prima tifoso dei Termali doc ed ora Assessore della città Emiliano Corrieri , Andrea Luchi , Renzo Nacci , i magazzinieri Nicola Bonizio e Stefano Caporaso , tutti i tifosi biancocelesti che ci hanno seguito per questi ultimi due anni passati insieme . Chiedo scusa in anticipo se dovessi dimenticare di nominare qualcuno ... Poi un grandissimo GRAZIE a TUTTI i giocatori che ho allenato al Montecatini negli ultimi due anni , dal più piccolo al più grande , da chi ha iniziato e poi è’ partito nel mercato di dicembre sia nel primo che nel secondo anno a chi è’ arrivato ad anno in corso ... Spero di aver insegnato qualcosa , sia a livello calcistico che umano , ad ognuno di voi , come posso dire tranquillamente di aver imparato anche io qualcosa da ognuno di voi . Grazie infine alla città di Montecatini che mi ha accolto da subito molto bene e mi ha fatto sentire come a casa mia ... Lascio dopo 2 campionati di Eccellenza Toscana , il primo anno 2018/2019 che ci ha visto protagonisti per almeno 3/4 del campionato ed a lungo al secondo posto arrivando anche a 2 soli punti dalla corazzata Grosseto che oltre a stravincere L’ Eccellenza ha poi quest anno vinto anche il campionato di serie D salendo in Lega Pro ed una piccola flessione finale che ci ha fatto concludere al quarto posto in classifica ... Ed il secondo anno 2019/2020 che ci ha visti faticare molto di più rispetto al precedente ma che poi con il duro lavoro settimanale ci ha permesso comunque di raggiungere la salvezza e di rimanere nel campionato di eccellenza ... Saluto e ringrazio anche i giornalisti Grazzini del tirreno , Incerpi della nazione , Mori di Pistoia sport e Perillo di Tele Montecatini con i quali ho avuto un ottimo rapporto fin dall’inizio ... Con la speranza di incontrare ancora ognuno di voi sui campi di calcio , auguro di cuore a tutti le migliori fortune per un futuro che certamente meritate."