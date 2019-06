Marco Corrado è il nuovo allenatore della Genova Calcio

Genova - Torna ad allenare in Eccellenza dopo la positiva esperienza al Valdivara 5 Terre il bravo trainer spezzino Marco Corrado. Dopo tanti ammiccamenti nel corso delle ultime stagione il campionato 2019/2020 è quello giusto e vedremo l'allenatore sedere sulla panchina dell'ambiziosa Genova Calcio appena separatasi da Luca Tabbiani passato al Fiorenzuola. Il mister spezzino lascia così dopo una sola stagione la formazione giovanile toscana del Margine Coperta e rientra dalla porta principale nel calcio dilettantistico della Liguria. "Ringraziamento doveroso a chi lascio ovvero la Ssd Polisportiva Margine Coperta Scuola Calcio Juventus a tutta la società con Giancarlo Brizzi per quanto mi hanno dato" - esordisce così l'allenatore commentando la sua nuova prossima avventura - "Ringraziamento infinito al direttore Antonio Bongiorni, un padre calcistico che resterà eterno per me, al mio fratello maggiore/minore di campo Marco Limetti e a tutti i miei ragazzi/giocatori e genitori che mi hanno accettato, aiutato e sopportato. Voltando pagina un grazie al mio nuovo direttore Enrico Ascheri e a tutta la società A.S.D Genova Calcio per questa nuova ed importantissima avventura." Nella sua carriera da allenatore Corrado aveva esordito in II Categoria con il Las Pezia, poi eccolo in Promozione al Canaletto, in I Categoria della Toscana con il Serricciolo, in Eccellenza al Valdivara 5 Terre, in I Categoria della Spezia con il Pegazzano e infine l'esperienza della scorsa stagione con i giovani del Margine Coperta. Per lui ora si riaprono le porte dell'Eccellenza ligure alla guida della Genova Calcio.