Maisano: “Chiamata inaspettata, ma sono molto felice”

Cairo Montenotte - Accordo con la Cairese e poi subito partenza per le vacanze, ma mister Maisano anche da Varsavia pensa alla sua prossima avventura in gialloblù. Sono bastate, infatti, poche minuti e parole al ds Giribone per convincere il tecnico dopo l’improvviso addio di Solari.



«È stato inaspettato, la situazione era già bloccata, ma ho avuto subito buone sensazioni. Sono molto felice, conoscevo già la società e i dirigenti, anche in passato c’era stato un interesse, ma poi non era andato a buon fine"» - svela Beppe Maisano, che continua - «Ho la fortuna di trovare un buon gruppo, composto da molti giovani, con i quali sono sicuro riusciremo ad esprimere un buon gioco».



Il tecnico si sofferma poi sugli obiettivi del prossimo anno: «Dobbiamo ancora confrontarci approfonditamente, è innegabile la rosa ha perso dei pezzi importanti, replicare il campionato dello scorso anno sarà difficile, soprattutto considerando quanto si stanno rinforzando le altre società. Noi, però, abbiamo tutte le carta in tavola e ce la metteremo tutta per portare a casa un’ottima stagione».