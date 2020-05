Ligorna e Goliardicapolis, fusione in vista nel futuro delle due società?

Genova - Boutade o vera possibile indiscrezione? Ancora non si sa, ma sta iniziando a circolare con insistenza la possibilità di una fusione importante in quel di Genova. Le formazioni di Ligorna e Goliardicapolis potrebbero infatti fondersi in un'unica società dando vita a un nuovo ambiziosissimo sodalizio che punterebbe diretto al salto in Serie D.



Il Ligorna viene da una dolorosa retrocessione, la Goliardicapolis da una stagione al di sotto delle attese nel campionato di Promozione nonostante investimenti importantissimi. Al prossimo futuro la possibile ufficializzazione del caso o la definitiva smentita...



G.L.