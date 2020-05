Le magliette benefiche del Sestri Levante hanno fatto "boom"!

Messe in vendita dai tifosi corsari per sostenere chi si trova in difficoltà economica sono state un grande successo. Le hanno acquistate anche Marco Firenze, attaccante del Venezia in Serie B, e mister Alberto Ruvo

Si sta rivelando un vero e proprio successo l'iniziativa promossa dai tifosi del Sestri Levante Calcio con il fine di aiutare tutte quelle persone del territorio che si trovano in difficoltà economica a causa della crisi scaturita dalla pandemia da Covid-19.



Le magliette raffiguranti la Baia del Silenzio messe in vendita dai tifosi "Corsari" saranno in vendita ancora nella giornata di oggi dalle ore 10:00 alle 13:00 con un banchetto appositamente allestito di fronte alla Coop di piazza Lavoratori della Fit. Magliette ad offerta minima pari ad € 10,00.



Il ricavato, tolte le spese di produzione, sarà devoluto in beneficenza attraverso i canali forniti dal Comune di Sestri Levante.



E' un’iniziativa di solidarietà dei corsari del gruppo PS per aiutare chi è in difficoltà economica a causa della situazione Covid-19.



La prime due giornate si sono conclusa con la visita di Marco Firenze, ex attaccante dell'USD Sestri Levante 1919 e oggi calciatore del Venezia in Serie B, che ha acquistato la maglietta benefica del gruppo PS e con quella del mister della Prima Squadra rossoblu Alberto Ruvo. Anche lui non ha voluto far mancare il suo apporto acquistando la speciale maglietta benefica.