La lettera di Giovanni Plotegher, presidente del Valdivara 5 Terre

La Spezia - Di seguito la lettere firmata da Giovanni Plotegher, presidente dell'ASD Valdivara 5 Terre.





“Sono un padre di famiglia, una persona perbene, pienamente e stabilmente inserita nel tessuto sociale delle Cinque Terre. Svolgo una serie di attività che mi danno soddisfazione, amo la mia vita. Non metterei mai a rischio la mia reputazione, i miei affetti e i miei interessi per un comportamento del genere.

Mi sento a posto con la mia coscienza e non mi riconosco in alcuna violazione di legge, ma soprattutto non dispongo di quelle somme o di parte di esse e non mi sono mai appropriato di denaro altrui.

La vicenda è surreale. Si ipotizza la sparizione di 585 mila euro durante 33 operazioni di bancomat. In pratica, qualcuno avrebbe sottratto a ogni operazione poco meno di 18 mila euro e in tredici mesi nessuno dei ‘piani alti’ di banca Carige se ne sarebbe accorto! Nel periodo durante il quale sarebbero spariti mediamente 50 mila euro al mese, non ho mai ricevuto una telefonata, una mail, una lettera che chiedesse conto di somme che sono della banca e dunque anche dei suoi correntisti. Mi pare sinceramente tutto poco verosimile.

Sono stato direttore della filiale di Vernazza per quattro anni. A causa della carenza di risorse il personale si riduceva a due unità: il sottoscritto e il cassiere.

Ribadisco oggi quanto detto a gennaio a banca Carige: non so fornire spiegazione sul perché manchino ingenti somme rispetto a quelle che avrebbero dovuto transitare dalla filiale di Vernazza. Ma lo ribadisco proprio perché questa è la verità e sono certo che ciò verrà accertato. Mi considero offeso dai sospetti che sono stati sollevati nei miei confronti e per questa ragione ho accolto volentieri un’altra offerta lavorativa, più remunerativa e che mi dà maggiore soddisfazione. Per questo, non per altro, ho presentato le mie dimissioni da dipendente di banca Carige.

Peraltro la banca mi ha mosso la contestazione quando già avevo dato le dimissioni e quindi senza aver avuto la possibilità di difendermi, cosa che farò quando sarò chiamato a rispondere nelle sedi opportune”.