La Genova Calcio saluta bomber Parodi

Genova - Nella prossima stagione di Eccellenza mister Marco Corrado non potrà disporre del forte bomber Andrea Parodi. L'attaccante classe '93 che nella scorsa stagione si è diviso tra Genova Calcio e una parte iniziale di stagione al Vado lascia nuovamente la Liguria per tornare a disputare il campionato di Serie D. Ad ingaggiarlo il Chions. Parodi in Serie D ha disputato 9 partite realizzando 7 reti con il Sansepolcro. In Eccellenza, tra Liguria e Piemonte, vanta invece 80 reti all'attivo di cui 16 la scorsa stagione. Il giocatore ha militato anche in Lega Pro e nella Primavera del Genoa.