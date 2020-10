La Fezzanese parte con una vittoria, Baudi è il suo profeta

Prima vittoria per la Fezzanese di Fasano sempre nel segno del "Mago" Andrea Baudi. La squadra spezzina si impone con classico punteggio all'inglese in casa dell'Angelo Baiardo.



Incontro giocato sotto una pioggia scrosciante. Durante la prima frazione molte palle gol soprattutto ad appannaggio della Fezzanese, praticamente tutte su i piedi di Baudi. Al 6° il "Mago" va via a due giocatori al limite dell'area, ma poi scarica un tiro centrale e di facile lettura per il portiere di casa. Poco dopo la squadra di Fasano richiede un calcio di rigore, ma l'arbitro lascia proseguire. A seguire errore del portiere di casa e per poco la Fezzanese non ne approfitta: l'arbitro però vede una carica sullo stesso Biggi e interrompe il gioco. Seguono altre due conclusioni di Baudi: un calcio di punizione alto e un tiro centrale parato dall'estremo di mister Paglia. Al 19° secondo penalty richiesto dalla Fezzanese, ma ancora cenno di proseguire. Al 28° splendido piazzato a giro del solito Baudi: Biggi sarebbe battuto, ma il pallone sibila vicino al palo. Al 31° prima azione del Baiardo quando su un cross dalla destra Battaglia svetta a centro area, ma non centra lo specchio della porta. Al 44° Gavini serve dalla destra Baudi che stoppa e si gira in un fazzoletto facendo seguire una conclusione potente di collo pieno colpendo in pieno il palo a portiere battuto. Squadre negli spogliatoi: in pratica solo la Fezzanese in campo nella prima frazione.



Ripresa che si apre con il vantaggio ospite al minuto 51°: centro dalla sinistra di Cecchetti per Baudi che calcia a botta sicura, gran parata di Biggi che nulla può sulla ribattuta a rete del "Mago" spezzino. Cinque minuti dopo ci riprova Baudi con un gran tiro a giro a cercare il secondo palo dal vertice dell'area di sinistra con il pallone che si alza di poco sopra l'incrocio dei pali. Al 57° si rivede il Baiardo con Ilardo, ma la sua conclusione a giro è ampiamente sopra la traversa del classe 2000 Bleve. La Fezzanese si riporta in avanti e Biggi è bravissimo a dire ancora di no a Baudi e al giovane Maglione alzando entrambe le conclusioni sopra la traversa. Al 71° secondo palo della squadra di Fasano, mentre al 74° svarione della difesa spezzina e Boggiani, su cross di Ilardo dalla destra, colpisce incredibilmente la traversa a due passi dalla porta "bruciando" il pareggio dei "draghetti". Al 79° freddissimo Baudi a trasformare un calcio di rigore, concesso per un evidente fallo di mano in area, e firmare raddoppio e doppietta. Nel finale di partita anche il Baiardo si lamenta richiedendo due calci di rigore. Il primo per un contatto dubbio tra Terminello e Incerti, il secondo per un presunto contatto al limite dell'area, ma l'arbitro fa proseguire in entrambi i casi. La gara si chiude con il neo entrato classe 2001 Tivegna che sfiora il tris fezzanotto.



Finisce così la partita con la vittoria meritata per la Fezzanese trascinata da un Baudii in giornata di grazia e che si dimostra per l'ennesima volta giocatore da categoria superiore.



Da sottolineare la giovane età complessiva dell'undici mandato in campo da mister Fasano con Maglione ('02), Carlini ('02), Frolla ('01), Bleve ('00) e Gavini ('99) tutti titolari dal 1° minuto di gioco. Nella ripresa ingresso in campo di Nicolini ('99), Tivegna ('01) e Barcio ('02).



Angelo Baiardo - Fezzanese 0 - 2

Marcatore: 51° e 79° [Rig.] Baudi



Angelo Baiardo: Biggi, Colamorea, Merlani (67’ Ungaro) , Merialdo, Giambarresi, Napello, Gattiglia (56’ Briozzo), Oliviero, Battaglia (67’ Boggiani), Asimi (75’ Incerti), Ilardo. All. Paglia

A disp.: Traverso, Martines, Melone, Castro M, Fraguglia.



Fezzanese: Bleve, Gavini, Terminello, Monacizzo, Zavatto, De Martino, Maglione, Cecchetti (87’ Nicolini), Carlini (87’ Tivegna), Baudi, Frolla (75’ Barcio). All. Fasano

A disp.: Greci, Castagnaro, Cerchi, Grasselli.