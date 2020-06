La Cuoiopelli ufficializza l'arrivo di Marselli

Come vi avevamo anticipato lo scorso mercoledì mister Davide Marselli è il nuovo allenatore della gloriosa Cuoiopelli 1954 ambiziosa formazione di Eccellenza toscana che punta sul tecnico di Fiumaretta per rilanciarsi dopo una stagione deludente per un club che vanta sei campionati consecutivi di Lega Pro tra il 2003 e il 2009.



Ieri pomeriggio allo stadio "Masini" è avvenuta la presentazione ufficiale del tecnico ex Montecantini Calcio da parte del sodalizio di Santa Croce. L'ex trainer anche di Rapallo, Magra Azzurri e Colli di Luni è stato fortemente voluto dal confermato diesse Stefano Marcheschi.



Ecco le parole del comunicato di presentazione del mister:



"La società Cuoiopelli 1954 annuncia di avere trovato l'accordo con Mister Davide Marselli come allenatore della prima squadra biancorossa per la stagione 2020/2021. Benvenuto Mister Marselli e buon lavoro."



Queste invece le prime parole ufficiali da trainer biancorosso di mister Marselli rilasciate alla stampa: "È’ con immensa soddisfazione che posso comunicare di aver trovato l’accordo con la società Cuoiopelli Calcio per guidare la Prima Squadra nel prossimo campionato 2020/2021. Sara’ per me il 25° esimo anno da allenatore e l’ottavo campionato di Eccellenza tra Liguria e Toscana. Ringrazio la gloriosa ed importante società di Santa Croce per la fiducia, sperando di ripagarla come ho sempre fatto con serietà, professionalità e duro lavoro sul campo durante la settimana. Affronterò questa nuova avventura con molto entusiasmo e grande determinazione come ho sempre fatto in questi anni sui campi di calcio. Forza Cuoio!"