L'ex aquilotto Federico Moretti al Busalla

Genova - Veramente un colpo a sensazione quello messo a segno questo pomeriggio dal Busalla Calcio. La formazione genovese di Eccellenza ha infatti ufficializzato l'ingaggio dell'ormai ex professionista Federico Moretti. Genovese classe '88 ultima esperienza con i blasonati magiari dell'Honved nella Serie A ungherese. In passato il giocatore ha indossato anche la maglia dello Spezia Calcio totalizzando 11 presenze nel torneo cadetto.



Presentato dai bianco blu all'ora di pranzo ha dichiarato: "“Ho deciso di smettere col professionismo perché mi sono accorto che non è più la vita che voglio e per giocare a calcio ad alti livelli ci vuole passione e sacrificio e se queste cose vengono a mancare bisogna farsi coraggio e dire basta" - Moretti che poi motiva così la sua scelta - "Ho scelto il Busalla Calcio 1909 perché è una società seria che conosco bene e a cui sono molto affezionato ovviamente per i trascorsi di mio papa da allenatore, poi sicuramente le amicizie che ho in squadra hanno contribuito molto!"



In carriera Moretti vanta 239 presenze e 15 reti tra i professionisti a partire dalla Serie A con la maglia del Parma passando per molte esperienze in cadetteria con Catania, Ascoli, Grosseto, Modena, Spezia, Padova, Vicenza, Avellino e Latina, oltre che in Serie C con Varese e Albissola.