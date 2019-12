L'Imperia ufficializza il nuovo centrale difensivo

Imperia - Partiti Boggian, su cui si intensificano le mire del Molassana Boero, e Guarco, accasatosi al Vado, l'Imperia capolista del torneo di Eccellenza ligure li ha prontamente sostituiti. Per l'attacco è infatti arrivato l'ex bomber del Vado Donaggio, ora dai rossoblu è stato prelevato anche il nuovo centrale difensivo di mister Lupo. Come anticipato nelle scorse puntate di "E' sempre calciomercato..." si tratta del classe '97 Paolo Scannapieco. Il centrale difensivo nativo di Pietra Ligure si è formato nel Settore Giovanile del Genoa per poi indossare in Serie D le maglie di Virtus Bergamo, Inveruno, Pavia e, appunto, Vado totalizzando 95 presenze e 2 reti in IV Serie Nazionale. Per Scannapieco quello con la maglia nero azzurra sarà quindi l'esordio assoluto in Eccellenza.



G.L.