L'Imperia chiama a raccolta i propri tifosi "Domenica coloriamo il nostro stadio"

La Spezia -Tutto pronto per le ventotto squadre che, a partire da domenica 20 maggio, lotteranno per l’ottenimento dei sette posti in Serie D. Le gare di Ritorno del primo turno sono fissate per domenica 27 maggio mentre il 3 ed il 10 giugno sarà la volta dei match del secondo ed ultimo step. Quindi, esordio casalingo per l’Imperia che attende al Nino Ciccione l’arrivo del Lumignacco, formazione friulana che si appresta a questa trasferta in terra ligure forte dello storico secondo posto conquistato nel proprio campionato di Eccellenza. Intanto la società nero azzurra chiama a raccolta i propri tifosi: “Nell’obbiettivo di creare un clima di festa, oltre che di supporto, invitiamo tutti i presenti allo stadio ad alzarsi in piedi al momento dell’ingresso in campo delle squadre esibendo maglia, sciarpa o bandiera, colorando lo stadio di nerazzurro. Diamo il benvenuto a chi non conosce Imperia. Sicuri della vostra collaborazione la società ASD Imperia ringrazia, sperando che la partita possa essere di vostro gradimento con un risultato a nostro favore. Per quanto riguarda tutti i tesserati ASD Imperia, se vestiti con la tuta di rappresentanza, l‘ingresso sarà gratuito. Ricordiamo che l’abbonamento sottoscritto per la stagione 2017-18 non sarà valido per le partite play-off””. Questo il comunicato stampa della società ligure. Di seguito il programma completo del primo turno







Sabato 19 Maggio 2018 – Ore 16.30 Andata

Gruppo N: Vastogirardi – Agropoli Stadio “Civitelle” – Agnone (Is) - Sintetico

Domenica 20 Maggio 2018 – Ore 16.30 Andata

Gruppo A: Busto 81 – Citta’ Di Baveno c/o Stadio “Carlo Speroni” – Busto Arsizio (Va)

Gruppo B: St. Pauls – Villa D’Alme’ Valbrembana c/o “San Paolo” Via Riva Di Sotto – Appiano (Bz)

Gruppo C: Calvina Sport - Calcio Istrana 1964 c/o Campo Comunale “San Michele” – Calvisano (Bs)

Gruppo D: Saluzzo – Veneto A c/o Campo “A. Damiano” – Saluzzo (Cn)

Gruppo E: Imperia – Lumignacco c/o Campo “Nino Ciccione” – Imperia (Im)

Gruppo F: Paterno – Ladispoli c/o Campo “A. Corvi” – Canistro (Aq)

Gruppo G: Torres – Cuoiopelli c/o Campo “Vanni Sanna” Loc. Acquedotto – Sassari (Ss) *ore 15.30

Gruppo H: Pomezia – Sinalunghese c/o Campo Comunale Di Pomezia (Rm)

Gruppo I : Cannara - Rosselli Mutina c/o Campo “A. Spoletini” – Cannara (Pg)

Gruppo L: :Classe - Porto D’ascoli c/o Campo Comunale N. 1 – S. Apollinare In Classe (Ra)

Gruppo M: Dattilo Noir – Castrovillari c/o Campo Comunale “G. Mancuso” – Paceco (Tp)

Gruppo O: Citta’ Di S. Agata – Vis Afragolese 1944 Stadio “E. Vasi” – Gliaca Di Piraino (Me)

Gruppo P: Omnia Bitonto – Soccer Lagonegro c/o Comunale “Città Degli Ulivi” – Bitonto (Ba)





Occhio al regolamento - Per quanto riguarda l'ordine di svolgimento delle gare del secondo turno, si ricorda che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che ha disputato nel turno precedente la prima partita in casa e viceversa; qualora entrambe le formazioni risultassero nella stessa condizione si procederà con il sorteggio.

Si qualificherà per il secondo turno di gare spareggio - promozione la squadra che nei rispettivi due incontri avrà ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità al termine della seconda gara verranno effettuati 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, qualora al termine dei tempi supplementari non venisse realizzata alcuna rete, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso, invece, di parità con realizzazioni di reti, al termine dei tempi supplementari, si qualificherà la squadra che avrà segnato in trasferta.

Le 14 squadre che si qualificheranno per il secondo turno di gare spareggio-promozione si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno, ad eliminazione diretta.

Per quanto concerne l’ordine di svolgimento delle gare del secondo turno, è stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, ha disputato la prima gara in casa e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento è determinato da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D. Le sette squadre che, in base ai criteri previsti per il superamento del primo turno, risulteranno vincenti il doppio confronto del secondo turno, acquisiscono il diritto sportivo di richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2018/2019.