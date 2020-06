L'Imperia ammaina la bandiera: saluta capitan Ambrosini

Se ne va così, con una lettera aperta e dopo aver riportato dopo tanti anni la sua amata Imperia in Serie D. Il capitano nero azzurro Alessandro Ambrosini lascia la fascia e la maglia a 32 anni e dopo 216 presenze all'attivo. Era arrivato in punta di piedi dando tutto quella che aveva sul campo senza aver mai fatto un'accenno di polemica tanto da entrare nel cuore di molti tifosi imperiesi.



Ecco le sue parole:



"Cara A.S.D. Imperia 1923 mi hai accolto appena ventenne e fin da subito si è creato un legame speciale e ora a 32 anni penso sia arrivato il momento di salutarci. Già perché adesso mi aspetta il ruolo più difficile, quello del papà e quindi non potrò darti tutte le attenzioni e le energie che ti ho dato in questi anni.

RINGRAZIO tutta la dirigenza,tutti gli allenatori,tutti i giocatori e tutti i tifosi che ci sono sempre stati. Il capitano è riuscito a riportare la nave in porto, quella serie D tanto attesa da tutti, quindi credo che sia il giusto finale di una storia bellissima.

Tiferò sempre per te



Con affetto il tuo capitano

"Ambro"