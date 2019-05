L'Asd Imperia conferma l'esistenza della trattativa per la cessione della società

L'incontro decisivo dovrebbe svolgersi nel fine settimana

Imperia - Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito internet l'Imperia conferma l'esistenza di una trattativa per la cessione della società del presidente Gramondo. L'incontro decisivo tra il gruppo interessato all'acquisto delle quote societarie dei nero azzurri, "capitanato" dall'imprenditore Lorenzo Anas Raichi, e la dirigenza dell'Imperia dovrebbe svolgersi nel fine settimana. Di seguito riportiamo il comunicato nella sua interezza.



"In merito alle notizie apparse su quotidiani e testate giornalistiche, in riferimento alla cessione della ASD Imperia, l’attuale società con a capo il Presidente Fabrizio Gramondo, conferma di aver avuto un contatto formale con questo gruppo. Si sono attivate quindi le procedure per confrontarsi e scambiarsi le varie documentazioni per poter procedere alle valutazioni del caso.

Lo stato attuale della trattativa è ancora in divenire, si aspettano risposte comunque con una tempistica molto breve perchè l’avvicinarsi della prossima stagione agonistica non permette il dilungarsi dei tempi.

Non appena ci saranno novità sarà cura della società rendere noto, a tifosi e supporters, l’evolversi dei vari progressi ed eventuale riuscita della trattativa."