L'Alassio Fc passa di mano: ecco i nuovi proprietari.

Conclusa pochi istanti fa una delle telenovele calcistiche di quest'estate. L'Alassio F.C. ha ufficialmente un nuovo proprietario. Il presidente Fabrizio Vincenzi ha ceduto il testimone al gruppo rappresentato da Stefano Ragazzoni (nella foto, ndr), ex direttore generale dell'Argentina.



Ragazzoni sarà socio del club ma non entrerà nell'organigramma dirigenziale, che verrà composto la prossima settimana. Il tecnico della prima squadra sarà invece Marcello Casu, ex allenatore dei rossoneri ponentini.



Nessuna possibilità di ripescaggio quindi per il Taggia, mentre l'Alassio dovrà ora lavorare alacremente per comporre la nuova rosa per affrontare un campionato impegnativo come l'Eccellenza ligure.