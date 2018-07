L’ASD Valdivara 5 Terre perfeziona l’ingaggio di Lorenzo Barilari

La Spezia - Il club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1999 dal club della Lavagnese. “Sono davvero felice di restare qui. Sono sicuro che il Valdivara 5 Terre è la migliore scelta per me, per la mia crescita”. Ha dichiarato il giovane centrocampista di Levanto. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile dello Spezia Calcio passa al Sestri Levante per poi, dopo un solo anno al Sivori, trasferirsi nella vicina Lavagna per disputare tre stagioni di grande livello nelle file delle formazioni degli Allievi Regionale e della Juniores Nazionale della Lavagnese. Conclusa la parentesi in bianconero approda al Valdivara 5 Terre dove colleziona 20 presenze in campionato e 5 in Coppa Italia di Eccellenza, manifestazione dove ha trovato la sua unica rete stagionale nella di Bronero. “Conosco Lorenzo da piccolo e le sue caratteristiche di essere un professionista sia dentro che fuori dal campo erano visibili già dalla tenera età – afferma il direttore sportivo Imperato Nunzia - Mi ritengo fortunatissima ed orgogliosa che Lorenzo abbia scelto e deciso di confermare la sua volontà di stare con noi arrivando in casa Valdivara 5 Terre a titolo definitivo”.