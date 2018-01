Incredibile miracolo del Valdivara 5 Terre di Fanan

Il Valdivara 5 Terre di Fanan ha compiuto una delle più grandi imprese sportive del calcio dilettantistico spezzino.

La Spezia- Un’inquadratura scura e di bassa qualità sul gruppo dei calciatori che esultano; le immagine sfocate e mossa, rubata dalla pagina facebook di Roberto Ribolini, preparatore dei portieri del Valdivara 5 Terre, dove qualche giocatore irriconoscibile esplode al fischio finale di Valdivara 5 Terre – Rivarolese Impero. Domani titoli di giornali stampati sopra foto di repertorio di Fanan con le braccia al cielo. Immagini non all’altezza di uno dei più grandi e incredibili successi sportivi della storia del calcio spezzino. La storia del Valdivara 5 Terre ricalca in modo così esatto il plot del “miracolo sportivo”, il suo arco narrativo, il suo sistema di personaggi. Per definirla è stato praticamente impossibile utilizzare termini diversi da ‘Miracolo’ passando a ‘Favola’, e in effetti la storia della formazione allenata da Fanan contiene al suo interno buona parte dei caratteri che individuano quelli fissi di una fiaba di magia. Esiste una somiglianza tra le fiabe di magia e le storie dei miracoli sportivi: entrambe partono da una situazione iniziale di difficoltà, spesso di estrema difficoltà, e mettono in scena una risalita inesorabile e incredibile, intervallata da prove di forza. Il calcio, ma lo sport in generale, rappresenta un terreno elettivo per narrazioni di questo tipo, tanto che i racconti dei miracoli sportivi hanno praticamente saturato il mercato più grande dei racconti sportivi. Quando una storia avviene nella realtà allora non si può non rendergli tributo, e infatti un film sul Valdivara 5 Terre è stato annunciato ancora prima che la squadra riuscisse a vincere il titolo, grazie ai numerosi articoli delle svariate testate giornaliste che avevamo evidenziato l'appuntamento con la storia del club del presidente Giovanni Plotegher. Le storie dei miracoli sportivi ci rassicurano sul fatto che nella vita il successo non è negato a nessuno, a patto che non si smetta mai di lavorare duro, essere umili, crederci sempre. Un concetto che spesso ha usato in questi mesi anche mister Fanan, soprattutto quando in molti volevano la sua testa. Lui, uomo tutto di un pezzo dal carattere forte, ha lasciato parlare, o meglio ancora scrivere, gli altri e ha lavorato duramente assieme al suo staff per riportare serenità alla squadra e perché no anche ad un ambiente che per un certo periodo è apparso ostile. Troppo ostile. Quella serenità arrivata allenamento dopo allenamento, quella serenità arrivata grazie al lavoro sul campo e al carisma di uno staff tecnico di primissimo ordine. E' stata brava, però, anche la società che ha fatto quadrato attorno al mister e alla squadra e oggi, anzi questa sera, il mister e i suoi ragazzi hanno ripagato la fiducia regalando la prima storica Coppa Italia alla società del Valdivara 5 Terre. Complimenti mister, complimenti Valdivara 5 Terre.