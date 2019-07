Importante tris d’acquisti per l’Albenga

Albenga - L’A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2019-2020, comunica di aver perfezionato gli accordi per le prestazioni sportive dei seguenti giocatori:



Juan Pablo Gargiulo, difensore classe 1992, nella passata stagione in forza all’Albissola 2010 (Serie C);



Elvis Metalla, attaccante classe 1999, nella passata stagione in forza all’A.S.D. Arenzano F.C. (Promozione);



Davide Di Nardo, attaccante classe 2001, nella passata stagione in forza alla Berretti dell’Albissola 2010 (Serie C);



Contestualmente, la società comunica la riconferma nell’organico della Prima Squadra di: Francesco Cocito, difensore classe 1982 (30 presenze nella passata stagione); Giuseppe Gerini, attaccante classe 1999 (8 presenze e 2 gol nella passata stagione).



Non farà parte dell’organico dell’A.S.D. Albenga 1928, invece, Emanuele Boveri (difensore classe 1998): l’accordo non è stato confermato a causa di sopraggiunte problematiche lavorative del ragazzo, al quale vanno i migliori auguri per la propria carriera sportiva.