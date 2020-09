Importante doppio colpo per il Canaletto Sepor

Come anticipato in precedenza il Canaletto Sepor batte due importanti colpi di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Plicanti.



Arriva tra i "canarini" il difensore classe '98 Matteo Ferri, cresciuto nel Settore Giovanile dello Spezia Calcio, può essere impiegato sia da difensore centrale che da terzino di fascia destra. Il 22enne ha militato in Serie D con le formazioni di Fezzanese e Tuttocuoio mettendo a referto 48 presenze complessive. In seguito è passato in Eccellenza della Toscana vestendo le maglie del Montignoso e della Massese.



Insieme a lui ecco il nuovo centravanti voluto da Plicanti. Si tratta di Nicolò Conedera, classe '94, anche lui ex Primavera dello Spezia Calcio. In seguito ha vestito le maglie del Ceparana e del Lerici Castle in Promozione. Poi il suo approdo in Toscana dove in Eccellenza dove si è messo in mostra con Marina La Portuale, San Marco Avenza segnando complessivamente sette reti con i rossoblu e Massese (nella foto, ndr).



I due neo acquisti hanno già esordito con la nuova maglia.