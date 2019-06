Imperia, torna Bencardino

Imperia - Mister Alfredo Bencardino torna, per l'ennesima volta, all'Imperia. Il popolare "Ruspa" (154 presenze e 6 reti fatti da calciatore e 183 presenze panchine da allenatore ad Imperia, ndr) si è infatti separato dopo una sola stagione dalla Dianese & Golfo. Un nuovo ruolo lo attende però al "Ciccione" dato che Bencardino assumerà l'incarico di Direttore Generale dei neroazzurri. Tra i suoi primi compiti vi sarà quello di sciogliere il nodo del nuovo allenatore con l'ex Sanremese Lupo che rimane in "pole", ma con le quotazioni dell'ex Ospedaletti Alan Carlet in risalita. Poi il neo Direttore Generale si dovrà concentrare sulla sessione di calciomercato per rinforzare la rosa, piace proprio un suo fresco ex giocatore come l'attaccante Burdisso.



G.L.