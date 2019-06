Imperia, scelto l'allenatore per la prossima stagione

Come anticipato in precedenza si tratta di un ex Sanremese Calcio. Ritorna Bencardino nel ruolo di Direttore dell'Area Tecnica e Chiarlone come Direttore Sportivo. Sul mercato si fa il nome del matuziano Gagliardi

Imperia - Come anticipato nelle scorse settimane l'A.s.d. Imperia ha ufficializzato nella giornata odierna mister Lupo Alessandro come nuovo allenatore della Prima Squadra nero azzurra. L'ex tecnico della Sanremese prende il posto di mister Colavito che nel finale della scorsa stagione aveva rilevato in panchina Pietro Buttu, tornato ora alla guida del Finale. Per quanto concerne il mercato il rinforzo sognato dai nero azzurri per il centrocampo è quello del forte Gagliardi della Sanremese. Di seguito il comunicato del club del presidente Gramondo apparso sul sito ufficiale.



"La società ASD Imperia comunica attraverso Fabio Ramoino, vice presidente nonchè responsabile della prima squadra per la stagione a venire, di aver raggiunto un accordo con Alfredo Bencardino che andrà a ricoprire il ruolo di Direttore dell’ Area Tecnica, con Cristiano Chiarlone per il ruolo di Direttore Sportivo e con mister Alessandro Lupo che sarà l’allenatore della prima squadra per la stagione 2019-20.



La società rivolge un caloroso benvenuto in casa neroazzurra e augura buon lavoro."